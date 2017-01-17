موريتانيا: بعثة من التعاون الفرنسي فى العدل والإسكان



عقد وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه اليوم الثلاثاء ، مباحثات مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة المدير المساعد للوكالة، يزيد بن اسعيد.



المباحثات تناولت وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء تناول التعاون بين موريتانيا والوكالة، وبخاصة في مجالات العدل والقضاء.



البعثة ذاتها عقدت جلسة عمل مع وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال منت مولود اليوم بخصوص التعاون المشترك فى مجال الاسكان والعمران.



وحضرالمباحثات مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بموريتانيا، ومنسقها الجهوي في غرب افريقيا.

