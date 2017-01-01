موريتانيا: بوادر مواجهة بين النظام ومجلس الشيوخ

نواكشوط: الدرك يحبط تهريب 1274 كلغ من المخدرات

روصو: يوم تحسيسي لمكافحة المخدرات بالمدارس

النيجر: قتلى فى هجوم على الحدود مع بوركينافاسو

الحكومة: مطالبة السلفيين بحقوقهم "غير واردة"

الحكومة الموريتانية تجري تعيينات في 3 وزارات

موريتانيا: تعيين واليين في تكانت وإنشيري

وزير الداخلية الموريتاني: الاستفتاء لن يؤجل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | روصو: يوم تحسيسي لمكافحة المخدرات بالمدارس https://t.co/vgjvs5kUW5روصو-يوم-تحسيسي-لمكافحة-المخدرات-با… https://t.co/fJ3avK3MwB
الاثنين 29 ماي - 23:13
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة: مطالبة السلفيين بحقوقهم "غير واردة" https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-مطالبة-السلفيين-بحقوقهم-غ… https://t.co/RfWAUHN3i6
الاثنين 29 ماي - 20:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: بوادر مواجهة بين النظام ومجلس الشيوخ


خاص - صحراء ميديا
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 01:45



الشيوخ خلال تصويتهم ضد التعديلات الدستورية نهاية مارس الماضي - صحراء ميديا
الشيوخ خلال تصويتهم ضد التعديلات الدستورية نهاية مارس الماضي - صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

استدعت الحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، هيئة الناخبين لاستفتاء شعبي سينظم يوم 15 يوليو المقبل لعرض تعديلات دستورية سبق أن أسقطها مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يؤذن بمواجهة جديدة بين النظام والشيوخ.
 
المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، قالت إن الشيوخ يستعدون لخطوتين من أجل التمسك بإسقاط التعديلات التي صوتوا ضدها نهاية شهر مارس الماضي.
 
وأوضحت هذه المصادر أن الخطوة الأولى تتمثل في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتراجع عن الاستفتاء على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات أصبحت "لاغية".
 
أما الخطوة الثانية فهي التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام من أجل تعديل الدستور، بالقول إنه يتجاوز الباب الحادي عشر من الدستور المخصص للتعديلات.
 
وتوضح الخطوتان أن الأيام المقبلة ستحمل مواجهة ساخنة بين الشيوخ والحكومة، امتداداً لأزمة بدأت منذ عدة أشهر ومرت بعدة مراحل انتهت بالمواجهة المباشرة.
 
ويزداد الوضع تعقيداً عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور بغرفتي البرلمان، بما فيهما مجلس الشيوخ، للمصادقة على تمويل الاستفتاء الشعبي.
 
ما يعني أن الشيوخ ستكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا الاستفتاء الذي تريد منه الحكومة تجاوز تصويتهم الماضي والمصادقة على تعديلات دستورية تلغي مجلس الشيوخ.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الحكومة, الدستور, الشيوخ, النظام
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة