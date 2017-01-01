بالفيديو... داعمون للتعديلات فى التعبئة أمام المكاتب

بالفيديو.. الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا: الهجوم على العلماء هجوم على الشريعة

موريتانيا: نسبة المشاركة 20% في نواكشوط و40% في الداخل

موريتانيا: بوتلميت.. المدينة "الغاضبة" يوم التصويت

مصدر رسمي: نسبة المشاركة في الاستفتاء ستفوق الـ50 في المائة

موريتانيا: الشيوخ والاستفتاء.. حرب التصريحات والرفض

موريتانيا: تعبئة مكثفة أمام مكاتب التصويت بروصو

بالفيديو... ولد بتاح: خروقات سافرة شابت العملية الانتخابية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : موريتانيا: بتلميت.. المدينة "الغاضبة" يوم التصويت https://t.co/I0jvDfdJhS
السبت 5 غشت - 17:35
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نسبة المشاركة: 20% في نواكشوط و40% في الداخل https://t.co/vgjvs5kUW5نسبة-المشاركة-20-في-نواكشوط-و40-ف… https://t.co/9ij8MkmexP
السبت 5 غشت - 16:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: بوتلميت.. المدينة "الغاضبة" يوم التصويت


خاص - صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 14:25



موريتانيا: بوتلميت.. المدينة "الغاضبة" يوم التصويت
مواضيع ذات صلة

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى مدينة بوتلميت (150 كلم شرق العاصمة نواكشوط)، حيث يتوقع أن تشهد المدينة رفضا واسعا للتعديلات الدستورية سواء بالتصويت بـ "لا" أو مقاطعة التصويت.
 
وتعود أسباب رفض سكان المدينة إلى ما اعتبروه هجوما من مقربين من السلطة على رموز المدينة الدينيين والسياسيين، وعلى رأسهم العلامة الشيخ سيديا بابا، أحد أبرز علماء موريتانيا الذين عاشوا في القرنين 19 و20 ميلادي، وهو صاحب كلمات النشيد الوطني الذي تحاول السلطات الموريتانية تغييره بحجة أنه لا يتضمن كلمات تحث على الوطنية.
 
يشار إلى أن مضمون النشيد الموريتاني يحث على التمسك بالدين الإسلامي ويتضمن نصائح دينية، وتم اختياره عند بداية الاستقلال تماشيا مع اسم الدولة "الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
 
ويربط البعض كذلك بين هذه التعديلات الدستورية ومحاولة "طمس" لبنات التأسيس الأولى التي وضعت في حقبة أول رئيس للبلاد الراحل المختار ولد داداه، وهو ابن مدينة بوتلميت ، ويعزى له مع رفاقه من جيل التأسيس اختيار ألوان العلم الوطني، الذي وصفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه "علم مشبوه".
 
ويسعى ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة إلى بناء ما يسميها "موريتانيا الجديدة"، وهي محاولة لتأسيس جمهورية جديدة تقوم على أنقاض ما بناه مؤسسو الدولة في ستينيات القرن الماضي.
 
وفي صباح يوم التصويت على تعديل الدستور شهدت مكاتب التصويت في مدينة بوتلميت إقبالا ضعيفا، فيما شددت السلطات حراستها، وعززت إجراءاتها الأمنية في المدينة بشكل عام تحسبا لأي احتجاجات.
 
ولاحظ مندوب "صحراء ميديا" وجود شبان قرب مراكز التصويت يدعون للتصويت ضد التعديلات الدستورية.
 
وقبل يومين نظم العشرات في المدينة وقفة احتجاجية ضد ما أسموه "التطاول" على العلامة بابا ولد الشيخ سيديا، وتحدث خلال الوقفة إبراهيم ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، وقال إن "الإساءة للشيخ سيديا بابا تعتبر إساءة للدين".
 
كما شهدت العاصمة نواكشوط احتجاجا مماثلا، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات وأشعار تشيد بمواقف الشيخ سيديا بابا وتستنكر الإساءة إليه وإدخاله في سجالات سياسية.
 
ولا تشمل التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء تغيير النشيد الوطني أو تعديله، ولكن أنصار الرئيس ربطوا تعديل العلم الوطني بالنشيد، في حين لا يتطلب تعديل النشيد المرور بالاستفتاء الدستوري.
 
يشار إلى أن مدينة بوتلميت ظلت لسنوات محسوبة على تيار المعارضة،
وخصوصا بعد سقوط نظام الرئيس معاوية ولد الطائع. وتعتبر من معاقل حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يرأسه أحمد ولد  
داداه أحد أبناء المدينة، وهو الحزب الذي يعارض التعديلات الدستورية المقترحة بشدة.
 
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد كلف وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله بالاعتذار إلى أسرة أهل الشيخ سيديا عن التصريحات التي أثارت غضب سكان المدينة، والصادرة عن عمدة ازويرات الشيخ ولد بايه خلال الحملة الانتخابية.
 
وأجرى وزير الداخلية (وهو حاكم سابق لمقاطعة بوتلميت) اتصالات هاتفية مع عدد من أفراد أسرة أهل الشيخ سيديا، مقدماً الاعتذار باسم الرئيس الذي قال إنه يكن الكثير من الاحترام والحب للعلامة الشيوخ سيديا بابا.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التصويت, الدستور, بتلميت
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة