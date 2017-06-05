موريتانيا :بيان منظمة التعاون الاسلامي بخصوص الخليج يمثلنا





طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد إزيد بيه، اليوم الإثنين بلدان منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بمبادئ المنظمة ، مجددا مساندة موريتانيا للبيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة بتاريخ 05/06/2017 بخصوص التطورات الحاصلة في منطقة الخليج العربي.



واستعرض ولد ازيد بيه فى خطاب له أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة حاليا بكوت ديفوار تجربة موريتانيا فى مجال محاربة الإرهاب والتطرف ، مشيرا إلى المحاولات التى بذلها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتأسيس قوة مشتركة بين دول الساحل الخمس.



وقال وزير الخارجية إن بلاده رفعت التحديات الأمنية القائمة في شبه المنطقة عن طريق استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.



ودعا الوزير الأطراف فى ليبيا وسوريا واليمن للعمل على نبذ الفرقة للتوصل إلى نتائج إيجابية تعيد الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي وتصون الاستقلال وكرامة الشعب.