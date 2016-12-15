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Sahara Media Agency : موريتانيا تؤجل إعلان موقفها من الأحداث الجارية في غامبيا https://t.co/UXruivcQWk
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موريتانيا تؤجل إعلان موقفها من أحداث غامبيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 20:51



موريتانيا تؤجل إعلان موقفها من أحداث غامبيا
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قال وزير الثقافة و الصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة  محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس  إن موريتانيا تقوم الآن بجمع كافة المعلومات المتعلقة بملابسات الأحداث التي وقعت في غامبيا  وبعد ذلك ستعلن موقفها منها .


وأشار الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومةإلى  أن غامبيا توجد بها جالية موريتانية معتبرة والشعب الغامبي تربطه علاقات مع الشعب الموريتاني، وفق تعبيره.


وكان الرئيس الغامبي يحي جامى قد أقر سريعا بهزيمته أمام مرشح المعارضة  بارو بعد الانتخابات التي جرت في الأول من الشهر الحالي، لكنه عاد وطعن في النتائج يوم الجمعة  ورفض التنحي عن السلطة وهي الخطوة التي ندد بها المجلس المؤلف من 15 دولة يوم السبت الماضي. 



الكلمات المفتاحية : احداث, الحكومة, غامبيا


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