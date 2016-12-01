موريتانيا تؤكد جاهزيتها لمواجهة الخطر النووي





قال رئيس السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والأمن والسلامة البروفيسور صالح ولد مولاي احمد إن موريتانيا جاهزة للتصدى لكافة التهديدات التي تتعلق بالخطر النووي و الإشعاعي و الكيميائي و البيولوجي ، مما يمثل خطرا بالغا على حياة واستدامة الكوكب الأرضي.





جاء ذلك خلال تمرين نظمته السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الحماية المدنية صباح اليوم الخميس بمركز الحماية المدنية بمقاطعة تفرغ زينة تحضيرا لتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل والاستجابة في حالة حدوث خطر نووي اواشعاعي او بيولوجي او كيميائي.





وأوضح أن هذا التمرين يأتي في أعقاب استلام السلطة لشحنة من المعدات والتجهيزات المتعلقة بالتصدي لأي تهديد نووي اواشعاعي او بيولوجي او كيميائي.





وشاركت في التمرين الذي أشرف عليه خبراء دوليين من مراكز الامتيازالتابعة للاتحاد الاوروبي وحدات من الحماية المدنية والدرك والشرطة ومصالح الصحة لمواجهة حالات خطرافتراضية والقبض على متهمين افتراضيين بتنفيذها وفق الاجراءات المتبعة في هذا الصدد.







وبدوره ثمن المفتش محمد ولد حناني مدير الوقاية والرقابة بالإدارة العامة للحماية المدنية هذا التمرين الذي يدخل في اطار مواكبة جهود موريتانيا في مجال التصدي لهذا النوع من الأخطار.







وأكد جاهزية الحماية المدنية للتدخل في حالة وجود خطر من هذا النوع مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والأمن والسلامة النووية في مجال تكوين طواقم التدخل لمواجهة الخطر الاشعاعي.







وعبر المتحدث باسم مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الاوروبي في كلمة بالمناسبة عن استعداد الاتحاد لمرافقة جهود موريتانيا في مجال تكوين المتدخلين على مواجهة الخطر الاشعاعي والبيولوجي والكيميائي ودعم السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامية النووية في هذا الاطار.

