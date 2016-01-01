موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المغرب

أكد الرئيس الموريتاني حرص بلاده على تعزيز و تطوير علاقات الأخوة و التعاون مع المملكة المغربية ، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ، وفق تعبيره .



جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها الرئيس الموريتاني إلى العاهل المغربي محمد السادس ، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال .



وحسب البرقية التي أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء فان ولد عبد العزيز "عبر عن أصدق التهاني و أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعاهل المغربي شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي الشقيق".