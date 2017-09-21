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موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع مالي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 21 سبتمبر 2017 - 18:34



موريتانيا تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع مالي
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أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس حرص بلاده على العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون بينها الجمهورية المالية.


وقال ولد عبد العزيز خلال برقية بعثها للرئيس المالي ابراهيم ببكر كيتا بمناسبة عيد بلاده الوطني "أحرص على أن أؤكد لكم عزمنا القوي على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز باطراد، علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا".


وأضاف ولد عبد العزيز خلال البرقية أن احتفال مالي بعيدها الوطني يمنحه "فرصة سعيدة لأوجه إليكم أحر تهانئي وأطيب تمنياتي بالتقدم للشعب المالي الشقيق" بحسب تعبيره.



الكلمات المفتاحية : حدود, علاقات, مالي
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