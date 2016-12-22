وزارة الخارجية تعزي في وفاة السفير المغربي بنواكشوط

ملتقى حول نتائح التعداد العام للسكان والمساكن 2013

تونس : تفكيك خلية "إرهابية" تضم فتيات

موريتانيا: قانون يجرم العنف القائم على النوع

مجلس الشيوخ يصادق على اقتناء طائرة "بوينغ" جديدة

موريتانيا تؤكد نجاحها في التصدي لوباء "الإيبولا"

نواب الجمعية الوطنية يناقشون ميزانية غرفتهم

اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : وزارة الخارجية تعزي في وفاة السفير المغربي بنواكشوط https://t.co/8ArF7ISMhJ
الخميس 22 ديسمبر - 20:20
Sahara Media Agency : ملتقى حول نتائح التعداد العام للسكان والمساكن 2013 https://t.co/fONPpNOJUu
الخميس 22 ديسمبر - 19:10
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تؤكد نجاحها في التصدي لوباء "الإيبولا"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 15:41



موريتانيا تؤكد نجاحها في التصدي لوباء "الإيبولا"
مواضيع ذات صلة

قال  وزير الصحة  كان بوبكراليوم الخميس إن موريتانيا تبنت استراتيجية صحية للتصدي للأمراض المعدية بما فيها "الإيبولا " ، بما في ذلك تحديد نقاط التفتيش على الحدود تكوين الممرضين والاطباء بهذه المناطق وتزويدهم بالتجهيزات الضرورية .
 
جاء ذلك خلال  زيارة تفقد قام بها الوزير  لمركز التكفل بحالات الإيبولا الموجود عند الكلم 14 بمقاطعة الرياض، حيث استمع من المدير الجهوي للصحة بولاية انواكشوط الجنوبية  اعل ولد ميده، إلى شروح مفصلة حول وضعية المركز ومدى جاهزيته، طاقما وتجهيزات، لاستقبال حالات "الإيبولا".

وأكد الوزير أن السلطات العمومية حرصت بعد ظهور هذا الداء في عدة بلدان قبل سنتين من الآن، على إقامة هذه المنشأة الطبية كإجراء استباقي على الرغم من أنه لم تسجل أي حالة منه في بلادنا لله الحمد.
 
وأعاد الوزير إلى الأذهان ضمن الجهود الوقائية لقطاعه، التمرين الذي أجري قبل أيام بمركز الاستطباب الوطني، من خلال تمثيل طواقم طبية للتعامل مع حالة حمى نزيفية مفترضة.
 
وتم إنشاء مركز التكفل بحالات الإيبولا، للكشف عن الأمراض الوبائية وأنجز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "أطباء بلا حدود".
 
ويتوفر المركز على طاقم طبي متكامل وتبلغ طاقته الاستيعابية 17 سريرا، ويقع في منطقة معزولة بضواحي مقاطعة الرياض.
 
 


الكلمات المفتاحية : الإيبولا, الرياض, وزير الصحة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة