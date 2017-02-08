موريتانيا تبحث ترتيبات حجاجها مع السعودية





بحث وفد من وزارة الشؤون الاسلامية الموريتانية اليوم الاربعاء، في المملكة العربية السعودية الترتيبات اللازمة لخدمة 3200 حاج ، مع مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.





وقال رئيس مكتب شؤون الحج الموريتاني محمد المختار، أن الاجتماع جاء لبحث الترتيبات اللازمة لخدمة حجاج موريتانيا، الذين سيؤدون الحج هذا العام، ومناقشة مختلف الأمور المعنية بخدماتهم ورعايتهم





وأوضح أن مكتب شؤون الحج، يهتم بتقديم جميع التعليمات والضوابط المتعلقة بالحج للحجاج، إضافة إلى تزويدهم ببرامج توعوية عن جميع مراحل مناسك الحج.





من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عباس قطان ، أن اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج موريتانيا، مؤكدا أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج، والأنظمة والتعليمات التي استجدت هذا العام، والتقيد بالبرامج التي أعدتها وزارة الحج والعمرة، ومنها مواعيد تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات، والالتزام بالمسار الالكتروني.





وكانت السلطات السعودية قد قررت زيادة حصة موريتانيا من الحجاج بـ 508 حجاج، لتصل إلى 3200 حاج، بدلا من 2692 حاجا.



وبتلك الزيادة تعود الحصة الموريتانية، إلى ما كانت عليه قبل العام 2012 ، حين تقرر تقليصها بفعل التوسعة الجارية في الحرم المكي.

