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موريتانيا تبحث تشغيل الشباب مع دول شمال افريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 13:54



موريتانيا تبحث تشغيل الشباب مع دول شمال افريقيا
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تشارك موريتانيا في الاجتماع 32 للجنة الخبراء الحكوميين، التابعة للأمم المتحدة، الذي يبحث موضوع تشغيل الشباب والتنمية المستديمة في شمال افريقيا.

ويشارك إلى جانب موريتانيا ممثلون حكوميون من المغرب وتونس والسودان وليبيا و الجزائر، وخبراء آليات دفع التنمية وتشغيل الشباب وتبادل الافكار، لرفع التحديات المتعلقة بالتنمية التي تواجهها هذه البلدان.


ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات، واداريين ومؤسسات وطنية من شمال افريقيا، وممثلون عن اتحاد المغرب العربي والامم المتحدة، وعدة منظمات، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز بحوث وشركاء اقلميون في عملية التنمية.


ويعالج المشاركون في الاجتماع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لبلدان شمال افريقيا بهدف التوصل إلى حزمة توصيات تستخدم في التوجهات الاستراتيجية للتنمية المستديمة والمندمجة .


وعلى هامش الاجتماع تم تعيين التونسية ليليا هاشم نعاس، على راس مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية التابع للامم المتحدة



الكلمات المفتاحية : التشغيل, التمويل, التنمية, الشباب, شمال أفريقيا, موريتانيا
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