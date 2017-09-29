موريتانيا تبحث عن تجارب في مجال التنقيب عن الذهب



أعلن وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، مساء أمس الخميس، أن الحكومة الموريتانية بصدد تنظيم قطاع التنقيب "التقليدي" عن الذهب، مشيراً إلى أنهم أرسلوا بعثات لعدد من الدول من أجل الاستفادة من تجاربها في هذا المجال.



وكانت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي أمس قد صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بالاستغلال المعدني الصغير يهدف إلى الانتقال من مرحلة الاستغلال التقليدي إلى مرحلة أكثر تصنيفاً، وفق نص بيان الحكومة.



وقال الوزير في حديثه عن تنظيم وتأطير نشاط الاستغلال التقليدي إن تنظيم القطاع "أصبح ضرورة لكي تضمن استمرارية الاستفادة منه للمواطنين"، وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل التحرك في هذا الاتجاه.



وأكد ولد عبد الفتاح أنه "تم الاتصال بجميع الفاعلين الممارسين لهذا العمل (التنقيب)، وأرسلت بعثات للدول التي تمارس نفس النشاط لمعرفة طريقة تعاملها مع مزاوليه".



وأوضح الوزير أن "القطاع أصبح جاهزا لبدء خطة العمل التي ستنظم التنقيب التقليدي"، مشيراً إلى أن تنظيم القطاع "سيمكن مزاولي مهنة التنقيب من تجاوز التنقيب التقليدي إلى التنقيب الصغير والذي يعد أكثر فائدة واستمرارية".



وخلص الوزير إلى القول إن هنالك نصوصاً تتعلق باستغلال التنقيب التقليدي للذهب وتحديد الأماكن المسموح فيها بالتنقيب، بالإضافة إلى مقرر مشترك يتم بموجبه تنظيم النشاطات المتعلقة بجمع وتسويق المنتوج التقليدي من الذهب عن طريق التصدير، وفق تعبير الوزير.

