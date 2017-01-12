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موريتانيا تبحث عن رجل أعمال اختفى قبل سنوات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 12 يناير 2017 - 18:41



موريتانيا تبحث عن رجل أعمال اختفى قبل سنوات
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إن  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لا تزال تواصل البحث عن رجل الأعمال الموريتاني  رشيد مصطفى المختفي في أنغولا منذ سنوات ، مؤكدا أنها  على اتصال بالجهات المعنية للبحث عنه.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إلى أن الحكومة الموريتانية تواكب تطورات القضية عبر قنواتها الخاصة ، و أنها تمد الجهات المسؤولة عنه بأخباره .
 
وأضاف أن النظام الحالي يولي عناية خاصة للموريتانيين في الخارج وخاصة المسجونين والمنكوبين، وقال إنه  "يلاحظ أنه لايوجد مكان تضرر فيه مواطن موريتاني أووجهت فيه مضايقات ضد الجالية" ، وفق تعبيره.

وتظاهر اليوم أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط أهالي رجل الأعمال رشيد مصطفى ، وهو مرشح سابق للرئاسيات في موريتانيا ، و اختفى   منذ 7 سنوات في أنغولا .

 وطالب المتظاهرون في رسالة وجهوها إلى  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بفتح تحقيق حول اختفاءه والتدخل  ، خصوصا بعد توصلهم لمعلومات أن ابنهم رهن السجن في أنغولا، وفق الرسالة .


الكلمات المفتاحية : اختفاء, حكومة, رشيد مصطفى


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