موريتانيا تبدأ من بتسوانا حلم الوصول ل" الكان"







يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون غدا السبت نظيره منتخب بتسوانا فى إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2019 ، الذى سيقام بالكاميرون .



ويسعى المنتخب الموريتاني للتأهل لأول مرة فى تاريخه لبطولة أمم افريقيا، مما يتطلب الفوز على بتسوانا ، للعودة بثلاثة نقاط ، فى انتظار مباراياته على أرضه ،والتى غالبا مايحقق فيها نتائج ايجابية .



وستقام المباراة على أرضية ملعب " فرانسيستوون ستاديوم" ، وسيحكم المباراة الكيني ديفيز أوجينش أوموينو (33 سنة).



ووقعت موريتانيا فى المجموعة التاسعة التى تضم منتخب بتسوانا ،ومنتخب وبوركينا فاسو القوي على الورق بعد أن حقق أرقاما كبيرة فى البطولات الأفريقية الأخيرة ، ومنتخب أنغولا الذى يضم عدة محترفين فى القارة الأروبية.











