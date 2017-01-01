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موريتانيا تتأهل على حساب مالي في مباراة عاصفة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 19 غشت 2017 - 18:50



موريتانيا تتأهل على حساب مالي في مباراة عاصفة
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تمكن المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين، مساء اليوم السبت، من تحقيق انتصار مهم على حساب نظيره المالي، اختطف بموجبه بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات المحلية (شان).
 
وكانت المباراة التي جرت في العاصمة المالية باماكو عاصفة إذ توقفت لعدة دقائق بسبب غضب الجماهير المالية التي لم تكن راضية عن أداء فريقها.
 
وسجل المرابطون هدف التقدم الوحيد في المباراة عند الدقيقة 27 من الشوط الأول، من طرف اللاعب قرموقو موسى، بعد أن انفرد بالحارس المالي وراوغه ليسجل هدف التأهل.
 
وتعرض المنتخب الموريتاني لضغط كبير من طرف نظيره المالي، ولكن الدفاع الموريتاني تمكن من امتصاص حماس الماليين والاعتماد على الهجمات المرتدة التي كادت في مناسبات عديدة أن تثمر هدفاً ثانياً، خاصة بعد أن ضيع ركلة جزاء.
 
وبحسب ما أفاد الصحفي الرياضي محمد ولد اندح عبر صفحته على "فيس بوك"، وهو حاضر داخل الملعب، فإن حكم المباراة اضطر لإيقاف اللعب عند الدقيقة 43 بعد أن أقدمت الجماهير المالية على رمي زجاجات الماء على دكة الاحتياط الموريتانية.
 
وأضاف ولد اندح أن الجماهير المالية الغاضبة منعت الطاقم الفني الموريتاني ولاعبيه من دخول غرف تبديل الملابس في استراحة ما بين الشوطين، ما اضطر الفريق للبقاء في أرضية الملعب.
 
وأشار ولد اندح إلى أن أحد أفراد الطاقم الفني الموريتاني أصيب في الظهر بعد رميه بحجر من طرف الجماهير المالية الغاضبة، ما جعل الحكم المصري ينذر المنظمين بضرورة ضبط الجمهور.
 
وانتهت المباراة بتقدم موريتانيا بهدف لصفر، ما يمنحها بطاقة التأهل على حساب المنتخب المالي، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بالعاصمة نواكشوط، بهدفين لكل منهما.
 
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها موريتانيا من التأهل لكأس أفريقيا للمنتخبات المحلية (الشان).
 


الكلمات المفتاحية : رياضة, كرة القدم, مالي, مباراة
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