موريتانيا تتجاوز معدل النمو المتوسط الإفريقي



قال منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا ماريو سامجا إن موريتانيا تصدرت متوسط معدل النمو على مؤشر التنمية البشرية في إفريقيا مابين 2010 – 2014.



جاء ذلك خلال حفل إطلاق التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2015، وتقرير التنمية البشرية في إفريقيا 2016 ، بحضور وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي.



وأكد المنسق أن موريتانيا وصل معدل النمو فيها إلى 0.92 فى المائة، وهي نسبة أعلى من المتوسط الأفريقي الذي يصل 0.86 فى المائة مما مكن موريتانيا من التقدم خمسة مراكز في الترتيب العالمي لهذا المؤشر.



من جهته، أكد ولد أجاي أن تحديات التنمية البشرية ظلت دائما في صميم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، ما مكن من تسجيل التطورات المهمة التي حصدناها اليوم، وفق تعبيره.



وأوضح الوزير أن التقارير الدولية للتنمية المتتالية كشفت التطورات المتواصلة التي حققتها موريتانيا على مؤشر التنمية البشرية حيث انتقلت سنة 2010 من 0.475 إلى 0.506 سنة 2014.



وقال ولد جاي إن هذه الجهود تمت مواكبتها بتطورات مهمة في مجال التشغيل حيث أن معدل النشاط في موريتانيا وصل 63.46 فى المائة سنة 2014 بدل 34.44 فى المائة سنة 2012.



وخلص الوزير إلى أن هذه الجهود ستتم مضاعفتها من خلال الاستيراتيجية الجديدة " استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك" التي تمتد ما بين 2016 ـ 2030.

