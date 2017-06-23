موريتانيا تتجه لاستزراع السمك في المساحات المائية

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موريتانيا تتجه لاستزراع السمك في المساحات المائية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 23 يونيو 2017 - 10:52



موريتانيا تتجه لاستزراع السمك في المساحات المائية
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قال وزير الصيد و الاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه إن الحكومة تدرس انشاء استراتجية جديدة تقوم على استزراع السمك في المساحات المائية المتاحة في موريتانيا .

وأوضح ولد اشروقه في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس الخميس، أن وضع هذه الإستراتجية الجديدة تأتي بعد تدخلات "محدودة وغير منظمة" في مشروع فم لكليت الذي أنشئ للصيد القاري.

ونبه إلى أن النقص الحاصل لغياب الادارة على المستوى المركزي من متابعة المشروع وتطبيقه على المواقع الاخرى للصيد القاري تطلب اليوم إنشاء هذه الاستراتجية الجديدة.

وأكد ولد اشروقه أنه تم البدء بتحديد المخزون المتاح على عموم التراب الوطني على الرغم من أن موريتانيا أرض قاحلة، إلا أنها فيها مستنقعات ومساحات مائية ثابتة سيتم فيها استزراع السمك.

وكان وزير الصيد و الاقتصاد البحري قد قدم في اجتماع الحكومة، بيانا يتعلق بمقومات تنمية الصيد القاري والاستزراع السمكي في موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : السمك, الصيد
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