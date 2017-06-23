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Sahara Media Agency : قى مقابلة مع RFI ، ولد ازيد بيه يشيد نشر قوة فى الساحل و يبرر قطع العلاقات مع قطر https://t.co/A9NPoNya35
السبت 24 يونيو - 00:33
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السعودية :إحباط محاولة لاستهداف المسجد الحرام https://t.co/vgjvs5kUW5السعودية-إحباط-محاولة-لاستهداف-ا… https://t.co/L16soPZ1OI
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موريتانيا تتحدث عن نشر قوة فى الساحل وعلاقتها بقطر


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 23 يونيو 2017 - 22:28



موريتانيا تتحدث عن نشر قوة فى الساحل وعلاقتها بقطر
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قال وزير الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه إن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص نشر قوة مجموعة دول الساحل الخمس يعد نجاحا للمجموعة ، وسيمنحها مهمة شرعية دولية لاستكمال جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

 واعتبر رئيس الدبلوماسية الموريتانية في مقابلة خص بها إذاعة فرنسا الدولية بثتها اليوم الجمعة إن هذا الدعم السياسي الذي حصلت عليه دول الساحل الخمسة (موريتانيا وتشاد و النيجر وبوركينا فاسو ومالي) من مجلس الأمن "سيمنح هذه القوة المشتركة المهمة شرعية دولية وولاية واضحة لتقوم باستكمال الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على الأرض".

واعتمد مجلس الأمن الدولي  الأ ربعاء الماضي قرارا بالإجماع على مشروع لائحة عرضته فرنسا لدعم انتشار قوة افريقية من دول مجموعة الساحل الخمس ولكن دون أي دعم مالي أو لوجيستي لهذه البعثة العسكرية.
وأوضح  ولد ازيد بيه  أن هذه هي الخطوة الأولى لبناء هذه القوة وهي تتعلق بالناحية القانونية لكن في ما يتعلق بالتمويل فإنهم بحاجة إلى إقناع الآخرين وخصوصا الأميركيين بأن الأمن في منطقة الساحل يعني الأمن في العالم، وفق تعبيره.

وكانت الدول الإفريقية الخمس قد وافقت في مارس الماضي بباماكو على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وفى سؤال حول قطع موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر  قال  ولد أحمد إزيد بيه إن لموريتانيا "أسبابها الخاصة في قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر والمتمثلة في تمويل هذه الأخيرة لمنظمات معروفة تهدد أمن موريتانيا" وهي منظمات معروفة حسب الوزير لكنه رفض أن يحددها واكتفى بالقول إن بعضها قد "حظر بالفعل".

 ورفض الوزير ربط هذا القرار بالقرار السعودي الإماراتي ، مشيرا إلى أن  موريتانيا كانت بحاجة إلى دراسة السياق الإقليمي والعربي قبل اتخاذ هذا القرار الذي كان ناضجا قبل الأزمة الأخيرة,
وشدد  على أن "الحكومة درست بشكل كاف كافة الخسائر المترتبة عن هذا القرار وتأكدت أنها لن تكون مؤثرة".

ويتواجد وزير الخارجية الموريتاني في باريس بدعوة من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حيث قدم محاضرة حول "موريتانيا ومحيطها الأمني" استعرض خلالها "المقاربة الموريتانية في مجابهة الارهاب" مبرزا الظروف الأمنية المتعلقة بالموقع الجغرافي لموريتانيا .
 
 


الكلمات المفتاحية : الساحل, قطر . موريتانيا, مجلس الأمن
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