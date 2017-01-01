موريتانيا تتحمل 20% من تكاليف علاج مرضاها بالخارج

دول الساحل تناقش أسباب التطرف العنيف

عزيز يعرض "فائض الطاقة" على دول نهر السنغال

دفاع ولد غده يرد على بيان النيابة العامة

بدء قمة منظمة استثمار نهر السنغال بكوناكرى

ماكرون يستهل جولته الإفريقية من مالي

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

أفريقيا الوسطى: 100 قتيل فى اشتباك بين المليشيات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | دول الساحل تناقش أسباب التطرف العنيف https://t.co/vgjvs5kUW5دول-الساحل-تناقش-أسباب-التطرف-العنيف_a34822.html
الاربعاء 17 ماي - 19:13
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يعرض "فائض الطاقة" على دول نهر السنغال https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يعرض-فائض-الطاقة-على-دول-نهر-… https://t.co/gHl5JtsZPm
الاربعاء 17 ماي - 15:57
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تتحمل 20% من تكاليف علاج مرضاها بالخارج


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 17 ماي 2017 - 17:55



موريتانيا تتحمل 20% من تكاليف علاج مرضاها بالخارج
مواضيع ذات صلة

 

قال وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر أن الدولة الموريتانية تتولى من خلال الصندوق الوطني للتأمين الصحي نسبة 20% من تكاليف الخدمات الطبية في الخارج، في حين يتولى نسبة 90% من هذه التكاليف بالنسبة للعلاجات في المستشفيات الوطنية.


جاءت تصريحات وزير الصحة اليوم الاربعاء خلال  رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب عن حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ يتعلق بنوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين الصحي.


وأضاف كان بوبكر أن 70% من ميزانية هذا الصندوق كانت تذهب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية في الخارج، وأنه تم التحكم فيها وتقليلها من خلال تشييد مستشفيات لأمراض القلب والانكولوجيا والكسور والحروق الشيء الذي مكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات الطبية في بلدهم.

وكشف الوزير أن قطاعه يعمل على وضع نظام مراقبة ناجع لتأمين صحة كافة المواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي يعمل في هذا الإطار على تحسين وتطوير خدماته.

وبدأ الصندوق الوطني للتأمين الصحي  في موريتانيا عام  2005 من خلال  تقديم خدماته التأمينية لصالح الموظفين وأفراد الجيش وعمال القطاع الخاص.



الكلمات المفتاحية : امراض, تأمين, صحة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة