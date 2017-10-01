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موريتانيا تتذيل مؤشر ترتيب التعليم العالي والتدريب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 1 أكتوبر 2017 - 20:00



موريتانيا تتذيل مؤشر ترتيب التعليم العالي والتدريب
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تذيّلت موريتانيا مؤشر التعليم العالي والتدريب  لعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،  بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 1.9.


وتضمن ترتيب المؤشر 137 دولة حول العالم، وفقًا لعدة معايير بينها جودة نظام التعليم، وتصدرت سنغافورة  المؤشر، وتذيلته موريتانيا، فيما كانت الصدارة العربية للإمارات وسط تقدم خليجي ملحوظ. 


وتفوقت دولة اليمن على موريتانيا بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.2 ، وتفوقت على اليمن دولتا موزمبيق وتشاد، بحصولهما على درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.3، وحصلت دولتي  سيراليون وليبريا على درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.5، فيما حصلت دولتا بروندي وتنزانيا على درجة إجمالية متوسطة بلغت 2.6، لتتفوق عليهما ثلاث دول حصلوا على درجة إجمالية بلغت2.7، وهم: هايتي ومالاوي والكونغو الديموقراطية.


يعتمد المؤشر في تصنيفه للتعليم العالي والتدريب في الدولة  محل الدراسة على عدة معايير، وهي كمّ التعليم: والذي يقيس معدل الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم، والذي يقيس: جودة نظام التعليم، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية وإتاحة الانترنت بها، ذلك بالإضافة إلى التدريب الوظيفي، الذي يقيس: الإتاحة المحلية لخدمات التدريب المتخصصة، وحجم تدريب الموظفين. 


ويضع المؤشر درجة لكل معيار على حِدة، ثم يضع درجة إجمالية تتراوح من واحد إلى سبعة، في مستوى التعليم العالي والتدريب، على أن يمثل واحد أدنى مستوى، وسبعة أعلى مستوى، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من السبعة ارتفع ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي، والعكس صحيح، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من الواحد انخفض ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل سلبي.



الكلمات المفتاحية : التعليم العالي, العالم, مؤشر
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