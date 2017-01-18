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موريتانيا تترأس اجتماع لجنة إصلاح الجامعة العربية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 18 يناير 2017 - 19:09



موريتانيا تترأس اجتماع لجنة إصلاح الجامعة العربية
 
ترأست موريتانيا اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية الخاصة بملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية.

وعقد الاجتماع  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمصر  برئاسة السفير الموريتاني في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، ودادي ولد سيدي هيبة.

 وخلال الاجتماع جرى بحث ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، تمهيداً لعرضه على القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين والمقررة في 29 مارس المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.

ومن المقرر أن يرفع المجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته المقبلة ، ما توصلت إليه فرق العمل الأربعة، والتي تعمل على ملف التطوير.

وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السليمي قد غادر نواكشوط يوم امس بعد تسليمه دعوة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي التي تعقد شهر فبراير المقبل وذلك باعتباره الرئيس الحالي للقمة العربية في دورتها الحالية.


الكلمات المفتاحية : لجنةة إصلاحة الجامعة العربية


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