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موريتانيا تترأس وفد المحاكم والمجالس الدستورية العربية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 22:50



موريتانيا تترأس وفد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
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تترأس موريتانيا مجموعة المحاكم والمجالس الدستورية العربية المشاركة في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري في لتوانيا.

ويمثل موريتانيا في هذا المؤتمر رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك، ضمن وفد يضم ابوبكربا عضو بالمجلس وسيدي بابا بوكي إطار في الهيئة نفسها.

وتستمر أعمال المؤتمر في العاصمة اللتوانية  فيلينيوس في الفترة مابين العاشر وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري.


الكلمات المفتاحية : دول عربية, مجالس, محاكم
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