موريتانيا تتراجع خمسة مراكز في التصنيف الشهري للفيفا





تراجع المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" خمسة مراكز لتحتل المركز الـ86 عالميًا، وذلك خلال التصنيف الشهري للفيفا الصادر اليوم الخميس.



ويأتي تراجع موريتانيا بعد خسارتها الأخيرة في مدينة ازويرات شمالي البلاد، أمام منتخب ليبيريا ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية للاعبين المحليين، وهي الخسارة التي لم تمنع "المرابطون" من التأهل للدور المقبل بأفضليتها في المواجهات المباشرة، كونها تفوقت على ليبيريا في الذهاب بهدفين لصفر فيما خسرت في الاياب بهدف نظيف.



وفي دول المغرب العربي حافظ منتخبات المغرب وتونس والجزائر على مراكزها الستين، والرابع والثلاثين، والثامن والاربعين تواليا، فيما صعد المنتخب الليبي اربعة مراكز ليحتل المرتبة 83 عالميا.



وتصدرت مصر المنتخبات الافريقية على مستوى القارة الإفريقية، باحتلالها المركز 25 عالميًا، تلتها الكونغو الديمقراطية 28 عالميًا، ثم السنغال 31 عالميًا فمنتخب تونس 34 عالميًا، وأخيرًا الكاميرون 35 عالميًا.



وتصدرت البرازيل ترتيب المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم تلتها ألمانيا، والأرجنتين وسويسرا و بولندا، والبرتغال فتشيلي ثم كولومبيا فبلجيكا وأخيرًا فرنسا.