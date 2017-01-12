موريتانيا تتراجع في التصنيف الشهري للفيفا



تراجعت موريتانيا خمسة مراكز في التصنيف الشهري للإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الصادر اليوم الخميس، لتحتل المركز 36 إفريقيا و 113 عالميا بالتساوي مع بوتسوانا.



وحققت موريتانيا 296 نقطة مكنتها من احتلال مركزها الحالي، حسب ما جاء في التصنيف الشهري للمنتخبات، متراجعة بذلك عن ترتيبها الأخير 108 عالميا .



وحافظت السنغال على صدارتها للمنتخبات الإفريقية، باحتلالها المركز 33 عالميا، تلتها "كوت ديفوار" في المركز 34.



عربيا انتزعت مصر الصدارة والمركز 35 من تونس، بارتقائها مرتبة واحدة برصيد 726 نقطة، بفارق 13 نقطة عن تونس، التي تراجعت مركزا واحدا وباتت في المرتبة 36 .



وتراجعت الجزائر بدورها مركزا واحدا وأصبحت 39، لكنها حافظت على المركز الثالث عربيا .



ودخلت السعودية نادي الـ50 الأوائل بارتقائها للمركز 48 عالميا، وحافظ المغرب على موقعه 57 عالميا.