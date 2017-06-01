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موريتانيا تتراجع 13 مركزاً في تصنيف "الفيفا" الشهري


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 16:51



موريتانيا تتراجع 13 مركزاً في تصنيف "الفيفا" الشهري
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تراجع المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" ثلاثة عشر مركزا في التصنيف الشهري للفيفا لشهر يونيو، الذي صدر اليوم الخميس، باحتلالها المركز 104 عالمياً.
 
وبهذا التصنيف تحتل موريتانيا المركز 27 بين المنتخبات الإفريقية، التي تتصدرها مصر في المركز 20 عالميا، تليها السنغال في المركز 27 عالميا، ثم الكاميرون في المركز 32 عالميا.
 
وفي المغرب العربي جاءت تونس الأولى في المركز 41 عالميا ثم الجزائر 53، والمغرب الذي تراجع ثلاثة مراكز في الرتبة 56 عالميا، ثم ليبيا 92 عالميا، وموريتانيا 104.
 
ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشر الأوائل حيث حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف، تلتها الأرجنتين ثم ألمانيا، واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي، خلفه المنتخب الكولومبي، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي، تلته بلجيكا، وفي المركز الثامن البرتغال، ثم سويسرا في المركز التاسع، واحتلت اسبانيا في المركز العاشر.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, رياضة, فيفا, كرة القدم
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