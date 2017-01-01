موريتانيا تتعادل مع كينيا فى مباراة ودية





تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" اليوم الخميس مع نظيره الكيني بهدف لمثله، في مباراة ودية دولية جمعت الفريقين بمدينة أكادير المغربية.



وتقدم المنتخب الكيني في النتيجة منذ الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة، لكن نجم خط الوسط الموريتاني خاسا كامارا عادل النتيجة لرجال المدرب كورينتان مارتينس عند الدقيقة 82 من الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت على هذه النتيجية (1-1)، حسب ماأوردته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.



وتندرج هذه المباراة في إطار التحضيرات المتواصلة للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019، وسيلعب المنتخب الوطني مباراة ودية أخرى بعد أيام أمام منتخب النيجر.