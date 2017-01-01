السعودية: زيادة 800 ألف حاج لهذا الموسم‎

المغرب يحتفل بالذكرى الـ64 لـ"ثورة الملك والشعب"

مالي: السجن 10 سنوات لقائد "الشرطة الإسلامية" في غاو

نيجيريا تستعد لاستقبال رئيسها بعد مائة يوم من العلاج

موريتانيا: "ولد غده" يرد على النيابة والمعارضة تنتقدها

موريتانيا تتقدم على مؤشر غسيل الأموال العالمي

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : هكذا رد ولد غده على النيابة العامة https://t.co/DwB4t2HWon
السبت 19 غشت - 13:51
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تتقدم على مؤشر غسيل الأموال العالمي https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تتقدم-على-مؤشر-غسيل-ال… https://t.co/Bp9CcY018S
السبت 19 غشت - 13:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا تتقدم على مؤشر غسيل الأموال العالمي


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 19 غشت 2017 - 11:00



موريتانيا تتقدم على مؤشر غسيل الأموال العالمي
مواضيع ذات صلة

تقدمت موريتانيا بعشر درجات من المائة على مؤشر غسيل الأموال في عام 2017، الصادر عن "معهد بازل للحوكمة" السويسري، لتحتل المرتبة 32 عالمياً والثالثة عربياً.
 
وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 33 عالمياً على مؤشر غسيل الأموال في عام 2016، ولكنها تقدمت على المؤشر في تصنيفه الصادر هذا العام لتحتل المرتبة 32 متقدماً بنقطة واحدة على دولة نيجيريا.
 
وفي تصنيف العام الماضي حصلت موريتانيا على 6.82 نقطة من العشرة، وهو تنقيط عالي المستوى في مؤشر تصنيف غسيل الأموال عبر العالم، إذ حصلت إيران التي تعد أكثر بلدان العالم غسيلاً للأموال، على 8.6 نقطة من العشرة.
 
وفي التصنيف الجديد الصادر يوم الأربعاء الماضي (16 أغسطس 2017)، تقدمت موريتانيا على المؤشر عندما حققت 6.92 نقطة من العشرة.
 
وحلت موريتانيا في المرتبة الثالثة على المستوى العربي، بعد لبنان التي حلت في مقدمة الدول العربية من حيث غسيل الأموال، بينما حلت السودان في المرتبة الثانية.
 
ويصدر هذا التنصيف عن "معهد بازل للحوكمة" في سويسرا، بشكل سنوي ضمن جهود دولية لمحاربة غسيل الأموال عبر العالم، ومكافحة خطر تمويل الإرهاب.
 
ويعد المركز السويسري واحداً من مراكز الدراسات المستقلة، وهو مختص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة.
 

تصنيف 2017
تصنيف 2017

تصنيف 2016
تصنيف 2016


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, غسيل أموال, فساد
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة