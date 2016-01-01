موريتانيا تتقدم 8 مراكز في تصنيف "الفيفا"



تقدم المنتخب الموريتاني لكرة القدم، ثمانية مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، محتلا الترتيب 107 عالميا، و32 إفريقيا خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد تحقيقه 322 نقطة.



وكان المنتخب الموريتاني المرابطون، قد احتل المركز 115 عالميا، خلال في تصنيف "الفيفا" للمنتخبات خلال أكتوبر الماضي.



ويعد أفضل ترتيب حازه منتخب المرابطون في تاريخه، هو المركز 85 الذي احتله عام 1995، فيما كان أسوأ ترتيب له هو 206 في العام 2012.



أما على مستوى القارة الإفريقية، فقد جاء المنتخب السنغالي في المركز الأول إفريقيا، بعد أن احتل المرتبة 33 عالميا برصيد 755 نقطة.



وعلى صعيد المنتخبات العالمية واصل المنتخب الأرجنتيني صدارة التنصيف، ثم البرازيل ثانياً، في حين جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.

