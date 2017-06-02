موريتانيا تتواصل مع الجزائر بخصوص المنقبين المعتقلين





قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الامين ولد الشيخ "ان الدولة على اتصال على مستوى عال مع الجزائريين، بخصوص المواطنين الموريتانيين المعتقلين فيها.





وأضاف الوزير مساء أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء "ان الموقوفين ليس لديهم جرائم ارتكبوها وانما دخلوا عن طريق الخطإ في الحدود الجزائرية، والتنسيق بين الحكومتين متواصل".





وعبر الوزير الموريتاني عن استعداد الحكومة للقاء وزاري مع الجزائريين بخصوص المعتقلين إن تطلب الأمر ذلك.





وكان الجيش الجزائري قد أوقف تسعة موريتانيين، الشهر الماضي، كانوا ينقبون عن الذهب في منطقة تقع إلى الجنوب من ولاية تندوف، المتاخمة للحدود مع موريتانيا.



وقال أحد أقارب المنقبين قد قال في تصريح صحفي سابق إن المجموعة اعتقلت داخل الأراضي الموريتانية على بعد 6 كيلومترات من الحدود الجزائرية الموريتانية، مفندا رواية الجيش الجزائري.

