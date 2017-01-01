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موريتانيا تثبت قدمها فى نادى المائة لتصنيف "الفيفا"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 4 ماي 2017 - 10:06



موريتانيا تثبت قدمها فى نادى المائة لتصنيف "الفيفا"
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احتلت موريتانيا المركز 91 فى التصنيف الشهري الذى أصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، متأخرة بمركز واحد عن تصنيفها فى الشهر الماضي.

و حصلت موريتانيا على 359 نقطة، مثبتة قدمها للمرة الثانية على التوالي فى نادى المائة، رغم عدم لعبها لمباريات فى الشهر الماضى.

وواصل المنتخب البرازيلي تربعه على صدارة منتخبات العالم، حيث احتفظ السليساو بالمركز الأول أمام غريمه الأرجنتيني وصيف التصنيف، قبل منتخبات ألمانيا، تشيلي وكولومبيا على الترتيب.

وواصل المنتخب المصري تربعه على صدارة المنتخبات العربية والأفريقية محتلا المركز 19  متفوقاً على منتخب السنغال الذى حافظ أيضاً على المركز 30 في التصنيف العالمي، قبل منتخبات الكاميرون، بوركينا فاسو ونيجيريا، في المراكز 33، 35 و40 على الترتيب.
 
وعلى الصعيد العربي حل المنتخب التونسي في المركز الثاني خلف منتخب الفراعنة، حيث استقر في المركز 42، قبل المنتخب السعودي صاحب المركز 52، ثم منتخبي المغرب والجزائر في المركزين 53 و54 على الترتيب.
 


الكلمات المفتاحية : الفيفيا, المرابطون, تصنيف, كرة القدم
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