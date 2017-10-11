موريتانيا تحارب المتاجرة بالحيوانات المهددة بالانقراض



أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، دورة تكوينية مخصصة لمنع المتاجرة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، في إطار تطبيق الحكومة الموريتانية للاتفاقية الدولية التي تمنع هذه التجارة.



الدورة التكوينية المنظمة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة الدولية والمنظمة العالمية للمحافظة على البيئة، تستمر لثلاثة أيام وتهدف إلى تكوين أربعين إطاراً موريتانيا يتدخلون في مناطق الحدود والمطارات والموانئ البحرية ومناطق العبور.



وأوضح أمادي ولد الطالب، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، إن انضمام موريتانيا للموقعين على اتفاقية منع المتاجرة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض يؤكد "حرص الحكومة على المساهمة في الجهود الدولية لتنظيم ومراقبة حركة استيراد وتصدير الثروة الحيوانية".



وأضاف أن "الاهتمام الذي توليه موريتانيا لهذه الاتفاقية ينبع من أن مجموعة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة، هي جزء لا يعوض من المنظومة الطبيعية للأرض ويجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة"، وفق تعبيره.



ويعود انخراط موريتانيا في هذه الاتفاقية الدولية إلى سنة 1992.

