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موريتانيا تحافظ على صدارتها لحرية الصحافة عربيا


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 14:06



موريتانيا تحافظ على صدارتها لحرية الصحافة عربيا
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احتلت موريتانيا المرتبة الأولي عربيا والثامنة والأربعين عالميا، في حرية الصحافة، حسب التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود.
 
وتقدمت موريتانيا سبعة مراكز عن ترتيبها في العام 2015 الذي احتلت فيه المركز 55 عالميا، محافظة بذلك على ترتيبها الأول عربيا.
 
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود موريتانيا، ضمن الدائرة الإفريقية إلى جانب الجيبوتي، وجزر القمر، فيما تصنف بقية الدول العربية ضمن دائرة المغرب العربي والشرق الأوسط.
 
وفي المغرب العربي تقدمت تونس 30 مركزا عن ترتيبها السابق محتلة المرتبة 96 عالميا، وتراجعت المغرب بنقطة واحدة عن ترتيبها العام الماضي، محتلة المركز 131 عالميا، فيما تراجعت الجزائر عشرة مراكز لتحتل المرتبة 129 عاليما، وتراجعت ليبيا التي تشهد وضعا أمنيا معقدا عشرة مراكز لتحتل المركز 164 عالميا.
 
وفي الدول العربية التي تشهد أوضاعا أمنية خاصة، جاءت العراق في المرتبة 158 عالميا، فيما جاءت سوريا التي تصنف من بين الدول الأكثر خطرا على الصحفيين في العالم، في مرتبة متأخرة في تصنيف منظمة مراسلون بلاحدود، محتلة المرتبة 177 عالميا، ، متأخرة عن اليمن التي احتلت المرتبة 170 عالميا.
 


الكلمات المفتاحية : الحرية, الصحافة, مراسلون بلاحدود, موريتانيا


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