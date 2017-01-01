موريتانيا تحتضن دورة للتكفل بضحايا التعذيب والهجرة المنظمة





انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تدريبية متعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة المنظمة لصالح عدد من المشاركين من موريتانيا وأتشاد وبوركينا أفاسو، السينغال، مالي والنيجر.





وتهدف الدورة التي تدوم خمسة أيام والمنظمة بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن الوطني ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية(الأنتربول) إلى تمكين دول موريتانيا وأتشاد وبوركينا أفاسو، السينغال، مالي والنيجر من الاضطلاع بدورها الأساسي في التكفل بضحايا التعذيب والهجرة.





وأكد المدير العام للأمن في موريتانيا محمد ولد مكت خلال الدورة استعداد بلاده لتعميق التعاون مع الأنتربول في جميع المجالات .





وأضاف ولد مكت أن موريتانيا حريصة على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية، "والذى جسدته من خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب" بحسب تعبيره.





وقال مدير الأمن إن موريتانيا أصدرت جملة من القوانين المحلية تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحفظ حقوق المهاجرين، مضيفا أن "بلادنا التي تعتبر ممرا للهجرة السرية حرصت وبشكل دائم على معاملة المهاجرين العابرين لأراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت على معظمها".

