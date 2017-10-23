موريتانيا تحتضن مؤتمراً لرؤساء المحاكم العربية (فيديو)

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موريتانيا تحتضن مؤتمراً لرؤساء المحاكم العربية (فيديو)


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 أكتوبر 2017 - 12:48



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انطلقت اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، بحضور الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
 
وتتضمن أعمال المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية يتعلق أولها بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، ويتناول الثاني المحكمة العليا كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون.
 
كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية مفتوحة امام المشاركين لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها.
 
ويستمر هذا المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة وفود تمثل الدول العربية، ويقام تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 


الكلمات المفتاحية : قضاء, مؤتمر, محاكم
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