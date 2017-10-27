موريتانيا تحتضن مجلس شراكة مع مجموعة "إيكواس"



احتضنت العاصمة الموريتانية، اليوم الجمعة، جلسات مجلس للشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وقد تم إصدار تقرير في نهاية الجلسات يعطي من خلاله خبراء من الجانبين السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتسريع استعادة موريتانيا لشراكتها مع المجموعة.



وكانت موريتانيا قد عبرت مؤخراً عن رغبتها في استعادة مكانتها داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي غادرتها عام 2000، وقطع الجانبان خطوات جدية نحو توقيع اتفاقية للشراكة ستدخل حيز التنفيذ عام 2019، وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي.



جلسات مجلس الشراكة التي انعقدت في قصر المؤتمرات بنواكشوط، شهدت التوقيع على اتفاقية في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى إصدار تقرير يتضمن جملة من النقاط توصل اليها الخبراء من الجانبين.



وقد انطلقت جلسات الخبراء بافتتاح رسمي من طرف وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس، بالإضافة وزير الشؤن الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي التوغولي روبرت دوسي، وهو الرئيس الدوري للمجموعة.



وأوضح القائمون على أشغال مجلس الشراكة أنه "يرمي إلى التوصل لخارطة طريق بين موريتانيا و(إيكواس) من أجل إقامة تعاون فني بين خبراء البلدين".



كما أوضحوا أن الهدف هو "تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي مع القوانين المطبقة في دول مجموعة غرب أفريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلاءم مع القوانين المطبقة من طرف مجموعة هذه البلدان".



وأشار الوزير التوغولي إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم "ستمسح لرجال الأعمال الموريتانيين بتصدير منتجاتهم إلى بلدان المجمعة ابتداء من شهر يناير 2019".

