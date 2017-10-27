سكان بلحراث يتظلمون لدى الرئاسة بعد إغلاق مدرستهم

موريتانيا: وفد من " الإكواس" فى القصر الرئاسي

نواذيبو: محكمة الاستئناف تحدد موعد جلسة المسيء

دعوة أممية لدعم استراتيجية بناء السلام بأفريقيا الوسطى

موريتانيا: الرئيس يلتقي قادة الأحزاب المشاركة فى الحوار

فوز مشروع موريتاني بجائزة للصندوق الدولي للتنمية

مالي: مقتل 3 جنود أمميين في انفجار عبوة ناسفة

الحكومة الموريتانية: رسالة المتضررين من الدخان وصلتنا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: وفد من " الإكواس" فى القصر الرئاسي https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-وفد-من-الإكواس-فى-القص… https://t.co/ZgiGAI1Mnp
الجمعة 27 أكتوبر - 15:35
Sahara Media Agency : عودة ملف المسيء https://t.co/dpVnOBBvdY
الجمعة 27 أكتوبر - 15:00
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا تحتضن مجلس شراكة مع مجموعة "إيكواس"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 - 19:34



موريتانيا تحتضن مجلس شراكة مع مجموعة "إيكواس"
مواضيع ذات صلة

احتضنت العاصمة الموريتانية، اليوم الجمعة، جلسات مجلس للشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وقد تم إصدار تقرير في نهاية الجلسات يعطي من خلاله خبراء من الجانبين السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتسريع استعادة موريتانيا لشراكتها مع المجموعة.
 
وكانت موريتانيا قد عبرت مؤخراً عن رغبتها في استعادة مكانتها داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي غادرتها عام 2000، وقطع الجانبان خطوات جدية نحو توقيع اتفاقية للشراكة ستدخل حيز التنفيذ عام 2019، وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي.
 
جلسات مجلس الشراكة التي انعقدت في قصر المؤتمرات بنواكشوط، شهدت التوقيع على اتفاقية في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى إصدار تقرير يتضمن جملة من النقاط توصل اليها الخبراء من الجانبين.
 
وقد انطلقت جلسات الخبراء بافتتاح رسمي من طرف وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس، بالإضافة وزير الشؤن الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي التوغولي روبرت دوسي، وهو الرئيس الدوري للمجموعة.
 
وأوضح القائمون على أشغال مجلس الشراكة أنه "يرمي إلى التوصل لخارطة طريق بين موريتانيا و(إيكواس) من أجل إقامة تعاون فني بين خبراء البلدين".
 
كما أوضحوا أن الهدف هو "تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي مع القوانين المطبقة في دول مجموعة غرب أفريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلاءم مع القوانين المطبقة من طرف مجموعة هذه البلدان".
 
وأشار الوزير التوغولي إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم "ستمسح لرجال الأعمال الموريتانيين بتصدير منتجاتهم إلى بلدان المجمعة ابتداء من شهر يناير 2019".
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, اقتصاد, شراكة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة