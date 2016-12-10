موريتانيا تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان



خلدت المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، مساء أمس الجمعة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحفل حضره مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك، والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد الأمين ولد الداده، وممثلين عن الهيئات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.



وأكد ممثل مكتب المفوضية السامية في موريتانيا أكهرت ستروس أن "الاحتفال بهذا اليوم فرصة لجميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان للتفكير في تعزيز آليات التعاون في هذا المجال"، وهنأ ستروس الحكومة الموريتانية على ما سماه "الإنجازات التي حققتها خلال السنة المنصرمة".



وأضاف أن الحكومة "واصلت تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بتقديمها لتقارير عن وضعية حقوق الانسان وافتتاحها لحوار تفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان حول حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم"، مشيراً إلى أن "الحكومة قامت بالتنسيق لزيارتي المقرر الخاص حول الفقر المدقع والمقرر الخاص بالتعذيب ودعوة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة مثمرة لموريتانيا".



وأوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من مأموريتها، قامت بدعم هذه النشاطات من خلال تكوين أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون مع آليات حقوق الإنسان وتسهيل مهامهم المختلفة.

