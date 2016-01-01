موريتانيا تحتفى بعضويتها فى لجنة الوقاية من التعذيب



احتفت مفوضية حقوق الإنسان فى موريتانيا السبت با نتخاب مرشحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، لتصبح رابع لجنة أممية تفوز موريتانيا بعضويتها خلال سنتين.



وفاز مرشح موريتانيا حيمود ولد رمظان قد بعضوية هذه اللجنة خلال الانتخابات التي أجريت في مدينة جنيف بسويسرا، الشهر الماضي.



وقال مفوض الحقوق الانسان خلال إشرافه على افتتاح الحفل الشيخ التراد ولد عبد المالك إن "هذا الانجاز يعود إلى الإرادة الإيجابية التي تبنتها الحكومة وتنفيذ سياسات واستراتجيات الأمم المتحدة الهادفة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".



من جهته، شكر حيمود ولد رمظان عضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب الشعب الموريتاني و كل من ساهم في انتخابه من قريب أوبعيد، مضيفا على أنه سيعمل على أن يمثل موريتانيا في هذه اللجنة أحسن التمثيل.

