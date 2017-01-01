موريتانيا تحتل أفضل تصنيف في تاريخها حسب "الفيفا"









صعدت موريتانيا 23 مركزا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الصادر اليوم الخميس، لتحتل المرتبة 81 عالميا.



وبهذا التصنيف تحتل موريتانيا أفضل ترتيب في تاريخها حسب "الفيفا"،متجاوزة أفضل ترتيب مسجل لها عام 1995 وهو المركز 85 عالميا.



ومكن فوز موريتانيا على بتسوانا بهدف دون مقابل في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، من التقدم 23 مركزا عن تصنيفها الشهر الماضي وهو 104 عالميا.



وعلى مستوي القارة الافريقية احتل المنتخب المصري المركز الـ 24 عالميا، والأول افريقيا، تلته السنغال في المركز الـ 27 عالميا، والثاني إفريقيا.



وعلى المستوى العالمي، استطاع المنتخب الألماني تصدر التصنيف بعد فوزه بكأس القارات الأخير، تلته البرازيل، ثم الارجنتين.