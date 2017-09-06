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موريتانيا تحدد المشاريع التي سيدعمها البنك الدولي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 6 سبتمبر 2017 - 19:23



موريتانيا تحدد المشاريع التي سيدعمها البنك الدولي
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بدأت اليوم الأربعاء في نواذيبو فعاليات اللقاء التشاوري الإقليمي الثاني لإعداد إطار شراكة بين موريتانيا والبنك الدولي.


وحسب والي داخلت نواذيبو محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره  فإن هذا اللقاء التشاوري سيحدد الأهداف الرئيسية و البرامج الإنمائية التي سيدعمها البنك الدولي في موريتانيا.


وأضاف ولد ولد محمد راره خلال كلمة له أن "الإصلاحات المالية والاقتصادية المتسارعة برهنت على نجاح موريتانيا في مجال مشاريعها التنموية الشيء الذي جعل البنك الدولي يضاعف غلافه المالي لموريتانيا ثلاث مرات من 80 مليون دولار إلى 210 مليون دولار".

بدوره أعرب رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف عن استعداد وجاهزية المنطقة للمشاركة الفعالة في أشغال هذا اللقاء المتعلق بتحديد ملامح استراتيجية البلد مع مجموعة البنك الدولي.

من جهتها مديرة العمليات بالبنك الدولي الويس كورد فورد اكدت أهمية الشراكة مع موريتانيا في محاربة الفقر و تعزيز التنمية المحلية التي شملت قطاعات التعليم و الصحة والشؤون الاجتماعية و الزراعة والبيطرة و الصيد بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, دعم, مشاريع
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