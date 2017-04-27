موريتانيا: تحديث اللوائح الانتخابية للاستفتاء





صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي لتحيين اللائحة الانتخابية التي اعتمدت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.





وقال وزير الداخلية واللامركزية احمدو ولد عبد الله إن المشروع يهدف الى تنظيم إحصاء اداري ذي طابع انتخابي تكميلي من اجل تكميل وتحيين اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014.





وأكد الوزير خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن الإحصاء سيشمل كافة التراب الوطني والموريتانيين في الخارج، "واللجنة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن العملية الانتخابية وتنظيمها وعليها أن تتخذ مداولة تتعلق ببداية ونهاية هذا الإحصاء".





وأضاف ولد عبد الله أنه بعد صدور اللائحة الانتخابية عند انتهاء الإحصاء، ستكون هناك مهلة 10 أو 8 أيام تبقى خلالها اللائحة الانتخابية قابلة للطعون من طرف من لم تظهر أسماؤهم عليها.

