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موريتانيا: تحديد موعد انطلاق الحوار "بمن حضر"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 09:51



موريتانيا: تحديد موعد انطلاق الحوار "بمن حضر"
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أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي اتفقت على افتتاحه يوم غد الخميس، في قصر المؤتمرات بنواكشوط.
 
وأكدت هذه المصادر أن الجلسة الافتتاحية للحوار المرتقب ستبدأ عند الساعة الثالثة من زوال غد الخميس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
 
وأشارت هذه المصادر إلى أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هذه الجلسة، معلناً انطلاق الحوار السياسي الذي استغرق التحضير له عدة أشهر.
 
وحتى الآن يقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هذا الحوار، ويضم المنتدى في صفوفه أحزاباً سياسية وهيئات من المجتمع المدني ونقابات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.
 
كما أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض رفضه للدخول في أي حوار سياسي مع النظام قبل تطبيق الممهدات التي طرحها المنتدى العام الماضي، وقد تسبب هذا الموقف في انشقاق عدد من قيادات الحزب.
 
من جهة أخرى تشارك في الحوار عدة كتل سياسية في مقدمتها ائتلاف أحزاب الأغلبية، بالإضافة إلى كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي وكتلة الوفاق الوطني، وهيئات من المجتمع المدني ونقابات عمالية.
 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الحوار, المعارضة


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