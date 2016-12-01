موريتانيا تحذر من تزايد العنف الزوجي في السنوات الأخيرة





قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى اليوم الخميس إن السجلات تشير الى التزايد النسبي لظاهرة العنف بين الأزواج حيث تبلغ 16 في المائة من بين 1373 حالة من النزاعات الأسرية التي تم تسجيلها خلال سنة 2015.





وأوضح الامين العام خلال إشرافه على انطلاق قافلة تحسيسية ضد العنف الزوجي في عدة بلديات تابعة لولاية لعصابة أن هذه الظاهرة غريبة على قيم المجتمع الموريتاني الذي يجل الزوجة ويعتبرها دعامة البيت الأساسية ، وفق تعبيره.







وأكد أن القطاع يعمل منذ بعض الوقت على مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة مظاهر العنف داخل الأسرة عبر حملات التحسيس والتوعية بالحقوق التي كفلها الشرع والقانون.







وتهدف القافلة حسب القائمين عليها إلى نشر الوعي بخطورة العنف الزوجي لدى سكان الريف ، وتسليط الضوء على أسباب العنف وأشكاله ، والتعريف بالطرق والوسائل الضرورية للوقاية منه، اضافة الى خلق قنوات محلية تطوعية لتوصيل المعلومات المتعلقة بالعنف الزوجي ، وحشد المناصرة والدعم للمخطط الاستراتيجي لمحاربة الظاهرة .

