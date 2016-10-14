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موريتانيا تحصل على دعم ياباني بأكثر من مليار أوقية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 14 أكتوبر 2016 - 12:38



موريتانيا تحصل على دعم ياباني بأكثر من مليار أوقية
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وقعت الحكومة الموريتانية مع اليابان، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم تتعلق بعون غذائي في إطار المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية الجارية، تصل قيمة هذا العون إلى مليار ومائتي مليون أوقية.
 
وجرى التوقيع من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والسفير الياباني بنواكشوط هيستاسوغو شيميزو، وأكد الوزير الموريتاني أن هذا العون سيخصص لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
 
كما أوضح الوزير أنه سيتم العمل على تمويل المشاريع المدرة للدخل وضمان التموين المنتظم للسوق وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة، وفق تعبيره.
 
وكشف الوزير عن خطط حكومية من أجل تحسين أوضاع الموريتانيين، من أبرزها إعداد سجل اجتماعي موحد للأسر الفقيرة وإطلاق برنامج وطني للتحويلات النقدية الاجتماعية.
 
من جانبه استعرض السفير الياباني بنواكشوط مراحل التعاون بين البلدين، وقال إنه وصل في مجال الأمن الغذائي إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية.
 
وقال السفير إنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2015 من المنتظر أن تصل شهر مارس المقبل كميات من الأرز تصل قيمتها إلى مليار و610 ملايين أوقية، كما ستمكن هذه الاتفاقية الجديدة موريتانيا من الحصول عل كميات أخرى من الأرز الياباني خلال السنة القادمة.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, الأمن الغذائي, اليابان


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