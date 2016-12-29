موريتانيا: تحصين 180 ألف رأس من الأبقار والمجترات



أعلنت وزارة البيطرة الموريتانية عن تحصين أكثر من 100 ألف رأس من الأبقار وأكثر من 80 ألف رأس من المجترات الصغيرة، بولاية غورغول، في الجنوب الشرقي الموريتاني.



وتركز هذه الحملة وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء على مكافحة أمراض، ذات الرئة، والجنب الساري لدى الأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة، والجدري والالتهاب الرئوي.



وبحسب المندوب الجهوي لوزارة البيطرة محمد السالك ولد اعمر، فإن الفرق البيطرية مزودة بكافة اللقاحات الضرورية بأسعار مدعومة، كما تتوفر على وسائل للتبريد لحفظ الأدوية، إلى جانب معدات للتحصين كافية لإجراء هذه العملية التي من المقرر أن تنتهي في شهر مارس من السنة المقبلة.



وتهدف الحملة الوطنية لتحصين المواشي، وفقا للقائمين عليها إلى القضاء على الأمراض المعدية في غورغول، والحد من انتشارها في الولايات الأخرى، أو في البلدان المجاورة، وذلك من خلال تحصين 250 ألف رأس من الأبقار، ضد ذات الرئة والجنب الساري، وأكثر من 300 ألف رأس من الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة.



وتتوفر ولاية غورغول على قرابة 400 ألف رأس من الأبقار، ومليون و500 ألف رأس من الأغنام والماعز وما يزيد على 20 ألف رأس من الابل.

