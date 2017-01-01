موريتانيا: تحضيرات لندوة وزراء الصيد في افريقيا الغربية

السنغال تدعو العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن

موريتانيا: المعارضة تعلن رفضها التضييق على الحريات العامة

موريتانيا تحتضن لقاء إقليميا حول محاربة الإرهاب

المهندسون الشباب: "وكالة التشغيل " تحاول القضاء على البطالة

أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه

مسعود ولد بلخير يتحدث عن حالته الصحية

موريتانيا تسعي للكشف عن المواد النووية والمشعة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : مسعود ولد بلخير يتحدث عن حالته الصحية https://t.co/GdsYKzR4Re
الثلاثاء 11 يوليوز - 20:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه https://t.co/vgjvs5kUW5أعضاء-من-مجلس-الشيوخ-يزورون-ولد-غده-فى-سجنه_a35474.html
الثلاثاء 11 يوليوز - 16:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: تحضيرات لندوة وزراء الصيد في افريقيا الغربية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 11 يوليوز 2017 - 21:37



مواضيع ذات صلة

 

بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال اجتماع لجنة تنسيق بلدان اللجنة شبه الاقليمية للصيد ودول وسط خليج غينيا المحضر لندوة وزراء الصيد في افريقيا الغربية التي تنطلق غدا بنواكشوط.


وتضم اللجنة شبه الاقليمية للصيد موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجزر الرأس الاخضر، وغينيا، وغينيا بساو، وسيرليون، في حين تضم لجنة الصيد دول وسط خليج غينيا، وكوت ديفوار، وغانا وليبريا، وبنيه، ونجيريا، والتوغو .


وقال مدير الصيد بجمهورية غينيا امرا كمرا كابا الذي تترأس بلاده حاليا مؤتمر وزراء الصيد باللجنة شبه الاقليمية إن أهداف هذا اللقاء الاستثنائي تتمثل في إعلان مشترك من الوزراء المكلفين بالصيد، "من أجل تنشيط المرحلة الثانية من برنامج تنمية الصيد في غرب افريقيا" .


وأضاف مدير الصيد بغينيا الذي ترأس الاجتماع أن نتائج المرحلة الأولى كانت هامة، "حيث تضمنت إعداد خطط وسياسات، وسجلت جزر الرأس خلالها نجاحات، وتحسنت الشفافية في موريتانيا، وبدأت غينيا نشر عائداتها من الصيد البحري، وتمكنت السينغال خلال هذه المرحلة من وضع تدابير للتسيير المشترك" .



الكلمات المفتاحية : افريقيا, الصيد, وزراء
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة