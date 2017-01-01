موريتانيا: تحضيرات لندوة وزراء الصيد في افريقيا الغربية





بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال اجتماع لجنة تنسيق بلدان اللجنة شبه الاقليمية للصيد ودول وسط خليج غينيا المحضر لندوة وزراء الصيد في افريقيا الغربية التي تنطلق غدا بنواكشوط.





وتضم اللجنة شبه الاقليمية للصيد موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجزر الرأس الاخضر، وغينيا، وغينيا بساو، وسيرليون، في حين تضم لجنة الصيد دول وسط خليج غينيا، وكوت ديفوار، وغانا وليبريا، وبنيه، ونجيريا، والتوغو .





وقال مدير الصيد بجمهورية غينيا امرا كمرا كابا الذي تترأس بلاده حاليا مؤتمر وزراء الصيد باللجنة شبه الاقليمية إن أهداف هذا اللقاء الاستثنائي تتمثل في إعلان مشترك من الوزراء المكلفين بالصيد، "من أجل تنشيط المرحلة الثانية من برنامج تنمية الصيد في غرب افريقيا" .





وأضاف مدير الصيد بغينيا الذي ترأس الاجتماع أن نتائج المرحلة الأولى كانت هامة، "حيث تضمنت إعداد خطط وسياسات، وسجلت جزر الرأس خلالها نجاحات، وتحسنت الشفافية في موريتانيا، وبدأت غينيا نشر عائداتها من الصيد البحري، وتمكنت السينغال خلال هذه المرحلة من وضع تدابير للتسيير المشترك" .

