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موريتانيا تحكم بالسجن 30 عاماً على متهمين بسرقة بنك


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 1 غشت 2017 - 10:01



موريتانيا تحكم بالسجن 30 عاماً على متهمين بسرقة بنك
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دانت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية، بعد مداولات مطولة استمرت حتى وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، الأشخاص المتهمين بالسطو على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية (بي أم سي إي)، وحكمت عليهم بالسجن 30 سنة مع الأعمال الشاقة.
 
ووجهت إلى الأشخاص الأربعة تهمة السطو المسلح، وأخذ مبالغ مالية معتبرة من أحد المصارف، بعد مطالبة النيابة العامة بإصدار حكم الاعدام في حق المتهمين.
 
وكان المتهمون الأربعة قد نفوا أمس أمام القاضي جميع التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى أن محاضر الشرطة مفبركة وغير دقيقة.
 
وسبق أن اعترف المتهمون بالتورط في عملية السطو على الوكالة البنكية، واقتادتهم الشرطة القضائية لإعادة تمثيل عملية السطو.
 
واعتقلت الشرطة القضائية أربعة أشخاص مايو الماضي، قبل أن توجه لهم تهمة السطو على الوكالة البنكية.
 
وقالت الشرطة إنها عثرت على مبلغ 20 مليون أوقية من المبلغ بحوزة الشبان، قبل أن تقتادهم إلى الوكالة لتمثيل عملية السطو.
 


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