موريتانيا: تحويلات في وزارة التشغيل والتكوين المهني



قامت وزارة التشغيل والتكوين والمهني وتقنيات الإعلام الموريتانية، اليوم الخميس، بجملة من التحويلات في عدد من إداراتها.



وبحسب ما اطلعت عليه "صحراء ميديا" فإنه قد تم تعيين محمد ولد اوديكه على رأس مصلحة النزاعات العمالية بالوزارة، وهو الذي كان مفتشاً في ولاية آدرار.



وبموجب نفس التحويل تولى محمد ولد جمبه مهمة مفتش في ولاية آدرار، وهو الذي كان يشغل في السابق رئاسة مصلحة النزاعات العمالية بالوزارة.



وفي تبادل آخر للمهام تم تعيين الحسن ولد اعل على مفتشية الوزارة بولاية تيرس الزمور، وهو الذي كان يشغل منصب مفتش في ولاية نواكشوط الغربية.



فيما تم تعيين خطري ولد محمد في على مفتشية الوزارة في نواكشوط الغربية، وهو القادم من المفتشية في ولاية تيرس الزمور.

