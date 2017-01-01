موريتانيا: تخرج الدفعة العاشرة من ضباط الأركان

احتضنت المدرسة الوطنية للأركان في نواكشوط، اليوم الاربعاء حفل تخرج الدفعة العاشرة من ضباط الأركان للسنة الدراسية 2016-2017.
وتتكون الدفعة الجديدة من 44 ضابطا من القوات المسلحة وقوات الأمن (البرية والجوية والبحرية ومن الدرك والحرس الوطنيين) وضابطين من جمهوريتي مالي وكوديفوار.
وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا، الذي اشرف على تحرج الدفعة الى جانب وزير الداخلية أكد "أهمية برنامج تعزيز التكوين الدفاعي الذي تستفيد منه المدرسة الوطنية للأركان، والذى شرع في تنفيذه منذ 2013، وتم اعتماده بالنسبة للفترة ما بين 2016-2018 ، بالإضافة إلى العديد من الورشات الخاصة بالتخطيط والملتقيات الخاصة بمحاربة الإرهاب.
من جهته أكد قائد المدرسة الوطنية للأركان، العقيد محمد الأمين ولد الزامل، في كلمة له بالمناسبة، أن المدرسة خرجت حتى اليوم 278 ضابطا من حملة شهادة الأركان الوطنية من مختلف تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن منها 181 ضابطا من القوات البرية و8 ضباط من القوات الجوية و6 ضباط من القوات البحرية و15 ضابطا من الدرك الوطني و22 ضابطا من الحرس الوطني وضابطين من دول شقيقة.
وحضر حفل التخرج قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، وقائد أركان الدرك الوطني، وقائد أركان الحرس الوطني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقائد أركان القوات البحرية، وقائد التجمع العام لأمن الطرق، وقادة المديريات بالأركان العامة للجيوش، والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن، والملحقون العسكريون، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية، وطاقم المدرسة.