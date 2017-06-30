موريتانيا : تخرج دفعة بحرية تابعة لأركان الجيوش





شهد مركز التكوين البحري التابع للأكاديمية البحرية صباح اليوم الجمعة تخرج دفعة جديدة مكونة من 221 من بينهم 125 خريجا لصالح وزارة الدفاع الوطني في مجالات الألكترونيك والإدارة والميكانيكا والمناورة ومشاة البحرية والطبخ والسياقة.



ويتوزع باقي الدفعة التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري والبالغ عددها 96 مابين اللصانص المهنية في علوم البحار والصناعات التحويلية وضباط المتن والميكانيكا والعمال اليدويين الميكانكيين والكهروميكانيكيين المتخصصين في التبريد .



وقال وزير الدفاع الوطني جالو مامدو باتيا في كلمة له بالمناسبة إن تخرج هذه الدفعة يكرس جهود الدولة في مجال دعم تكوين الشباب الموريتاني في مختلف التخصصات والمهن المرتبطة بعالم البحار، مؤكدا اهتمام الحكومة بخلق جيل جديد لمواكبة التنمية في البلاد.



من جهته تطرق قائد الاكادمية البحرية العقيد البحري احمد بن عوف للجهود التي قامت بها الأكاديمية البحرية خلال السنة 2016-2017 في مجال البنى التحتية والتجهيزات، إضافة إلى السياسة المتبعة في مجال التكوين، حيث عرف هذا المجال صيانة وتجهيز وترميم مراكز التكوين الممتدة علي الشاطىء من انواذيبو حتي حدود انجاكو.



وأشار إلى أنه تم تشغيل جميع هذه المراكز من أجل توفير الاحتياجات الوطنية من اليد العاملة المدربة والقادرة علي تحمل المسؤولية .



