موريتانيا تخرج من نادي المائة الأفضل فى تصنيف "الفيفا"





احتلت موريتانيا المركز 101 فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، بعد 346 نقطة ، لتخرج من ضمن نادي المائة الأفضل.



و احتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات العربية حيث جاء فى المرتية 28 عالميا ليتصدر قائمة المنتخبات العربية والأفريقية، متفوقاً على المنتخب المصرى ، الذى احتل المركز 30 ، بينما جاء منتخب السنغال فى المركز الـ32 عالمياً والثالث أفريقياً



فى ذات الصدد، لم يطرأ أية تغييرات على المركز الستة الأولى فى التصنيف، حيث لا يزال المنتخب الألمانى متربعاً على صدارة التصنيف متفوقاً على منتخبات البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا على الترتيب، وصعد منتخب فرنسا مركزاً واحداً ليحتل المركز السابع فى التصنيف، وجاءت إسبانيا فى المركز الثامن بعدما صعدت 3 مراكز.